Noireve e Johnny Mox live al Cantiere 26

Torna la musica dal vivo al Cantiere 26, centro giovani di Arco.

Si riparte sabato 25 luglio con due realtà locali di sicura qualità ed esperienza:

Noirêve

Noirêve è Janet Dappiano, producer e musicista trentina di formazione londinese che esplora il mondo della musica elettronica. Accompagnata da Alice Righi alla voce e da Jacopo Bordigoni al sitar e al basso, presenta una performance che mescola in modo inedito world music, dream-pop e folktronica. Un set suggestivo guida lo spettatore in un’avventura emozionale: a partire da sonorità ambient, si aggiungono lentamente sfumature dark, ambienti esotici e field recordings. Il pubblico si trova completamente immerso in un mondo onirico, dove l’imprevedibilità rafforza l’esperienza del surreale.

Johnny Mox

Johnny Mox è il progetto del polistrumentista trentino Gianluca Taraborelli. Con tre dischi alle spalle, due tour europei, un tour americano e centinaia di concerti in tutta la penisola, Mox ha sviluppato negli anni uno stile personalissimo che mescola gospel, punk, folk e sperimentazione. Assieme ad Above the Tree è il fondatore di Stregoni, un progetto dedicato alle politiche migratorie dell'Unione Europea. Una meta-band che dal 2016 ha portato sul palco più di 5000 migranti e richiedenti asilo.