I boscaioli trentini su DMax con "Undercut"

L'attesa è finita: i boscaioli trentini sbacano su DMax.Laprima puntata di "L'oro di legno" andrà in onda martedì 11 maggio alle 22.20 sulla rete del gruppoDiscovery. La serie è ideata e prodotta dalla casa di produzione trentina GiUMa con il sostegno di Trentino Film Commission, girata in tempo record in pieno inverno con temperature fino a -20° nei boschi della Valdi Fiemme e dell'Altipiano di Vezzena, distrutti dal maltempo di fine ottobre. Il trailer e le anticipazioni qui...