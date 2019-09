Il supermercato più conveniente di Trento? Ecco il "calcolatore" online di Altroconsumo

L'Iper Poli e la PAM di Trento Nord sono i due supermercati più economici di Trento. A dirlo è un'indagine di Altroconsumo, risultato di circa un milione di prezzi rilevati in mille supermercati dei capoluoghi di provincia italiani.

La ricerca è, però, molto più complessa della semplice classifica: tutti i dati sono stati messi online all'interno di un "calcolatore" grazie al quale si può scoprire il supermercato più conveniente, e più vicino a casa. I punti vendita sono stati classificati simulando diverse tipologie di spesa, da quella con soli prodotti di marca, a quella con prodotti economici, passando per una spesa "mista".

Il Veneto regione più economica, Sicilia la più cara

Il calcolo si basa sulla spesa media per famiglia calcolata dall'Istat in 6.054 euro all'anno. La regione più economica risulta essere il Veneto, con ben tre città nella top 5 nazionale: i supermercati più economici d'Italia sono infatti a Rovigo, Verona e Vicenza sono al terzo e quarto posto. Al secondo posto c'è Mantova, ed al quinto Cremona. I risparmi, in queste città, si aggirano attorno ai 1.000 euro rispetto alla spesa media nazionale.

Le città più care, forse un po' a sorpresa, sono quelle del Sud Italia con in testa la Sicilia: Messina è la più cara, Siracusa al secondo posto. Al terzo, ma è un caso anomalo, c'è Aosta. Al quarto posto Reggio Calabria ed al quinti un'altra città siciliana: Ragusa.

Scopri il supermercato più conveniente, clicca qui...

A livello nazionale per chi acquista solo prodotti di marca è Esselunga a confermarsi la più conveniente, mentre Conad Ipermercato e Aldi e Eurospin si attestano rispettivamente al primo posto per la spesa esclusivamente con prodotti a marchio commerciale, e solo con prodotti economici.

Coop Superstore al secondo posto

Come risulta subito evidente il gruppo nazionale Coop non primeggia in nessuna classifica (il miglior piazzamento è al terzo posto nella "spesa mista"), e del resto anche in Trentino il Superstore Coop di via Degasperi è al secondo posto, ma staccato di molto, nella classifica generale. Al terzo e quarto posto altri due punti vendita del gruppo Poli: quello di via Maccani e quello di via Soprasasso. Seguono in classifica i due Eurospar di via Manci (supermercato più economico del centro città) e di viale Verona.

Per conoscere qual è il supermercato più economico della propria città è sufficiente iscriversi al sito di Altroconsumo ed entrare nel "calcolatoe" online grazie al quale è possibile modificare la ricerca inserendo le abitudini di spesa del proprio nucleo familiare in base ai prodotti rilevati, dalle grandi marche fino ai prodotti da discount.