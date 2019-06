Reddito di cittadinanza e crisi degli stagionali, Testor: "E' un incentivo a far nulla"

Il reddito di cittadinanza mette in crisi il settore turismo: secondo quanto dichiara la senatrice trentina di Forza Italia Elena testor la nuova misura assistenziale "sta producendo forti criticità nel settore del turismo". In pratica molte persone che fino all'anno scorso basavano il reddito annuale sul lavoro stagionale, per poi passare in disoccupazione il resto dell'anno, ora percepirebbero il reddito di cittadinanza che, queste le parole usate dalla senatrice, "è una misura vista come un incentivo a far nulla e procura un facile guadagno ai giovani disoccupati".

In Trentino servono 12.000 addetti nel turismo

Testor fornisce anche dei numeri, a suo dire forniti dal direttore degli Albergatori Trentino Roberto Pallanch: nel solo Trentino il settore necessita di circa 50.000 cuochi, barman, lavapiatti, addetti vari. Di questi quasi 12.000 sarebbero "aggiuntivi" rispetto al personale normale, ovvero stagionali.

Non si tratta solo di una "grave urgenza", come sottolinea Testor, ma di una era e propria richiesta di cambiare le regole, formalizzata con lo strumento dell'interrogazione parlamentare, in questo caso rivolta ai ministri Di Maio e Gian Marco Centinaio. "Per far fronte a questa necessità è urgente ampliare il campo di applicazione dello strumento voucher superando le restrizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente" si legge nell'interrogazione.

la richiesta, dunque, pare essere quella di poter "sospendere" il reddito di cittadinanza nella stagione turistica per permettere il pagamento attraverso i voucher, come si è sempre fatto, ricorrendo in questo modo, anzichè all'indennità di disoccupazione, alla nuova misura varata dal Governo.