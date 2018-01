"Prosecco Ferrari Brut": lo strafalcione doc fa il giro del web

Forse le bollicine hanno dato alla testa all'autore dell'articolo, o forse si tratta di un lapsus. Confondere spumante e prosecco è un errore che si può far passare a qualche turista sprovveduto in vena di bollicine nei bar di Trento, ma scriverlo è un errore di tutt'altra portata. Speecialmente in un articolo sul tema, nel quale si confrontano marche "collaudatissime".

"Prosecco Ferrari Brut": bastano queste tre parole per far venire la pelle d'oca a chiunque abbia qualche nozione di enologia. L'errore non è passato inosservato al blog di Slowine che in un articolo tenta di rimettere le cose al loro posto. Prima che qualcuno si inventi il "prosecco Trento doc".