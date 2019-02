Nei supermercati è boom di "100% italiano": Trentino Alto Adige in testa

Trentino, Toscana e Sicilia sono le regioni più presenti nel carrello "tricolore" dei supermercatini italiani. E' quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy. Dei 67.855 prodotti alimentari analizzati ben 17.053 (il 25,1%) riportano in etichetta un richiamo alla loro matrice nazionale.

La bandiera tricolore sui prodotti fa registrare un incremento del 13,9% rispetto all'anno precedente ma anche altri accorgimento come, per esempio, la scritta "100% italiano", in crescita del 7,7%, fino alle più classiche ed istituzionalizzate Doc, Dop, Igp e Docg che registrano trend di crescita tra il 5,2% e il 7,2% su base annua.

Complessivamentele vendite di prodotti che riportano una di queste indicazioni hanno superato i 6,4 miliardi di euro. Come detto nella classifica delle regioni più valorizzate sulle confezioni, il Trentino-Alto Adige resta saldo al primo posto (con un giro d’affari di oltre 327 milioni di euro, + 5,8% annuo), seguito dalla Toscana (217 milioni di euro, in crescita del 9,4%) e dalla Sicilia (246 milioni di euro, +4,4%).