Morto schiacciato dal carrello a motore, la CGIL: "Sei morti sul lavoro da inizio anno"

Dura la reazione della CGIL trentina alla drammatica notizia della morte di un operaio trentenne nelle campagne della Val di Non. "Ieri nelle campagne di Denno si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro. Andrei, operaio agricolo 31 anni non ce l’ha fatta. Schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. E con lui fanno sei. Sei lavoratori che quest’anno hanno perso la vita in Trentino mentre non facevano altro che il proprio lavoro. Non si può continuare così. Non si può morire a trent’anni mentre si sta lavorando" si legge in un post su facebook.

"Dobbiamo tenere alta la guardia, insistendo sulla sicurezza per tutti i lavori, anche e soprattutto per quelli che hanno rapporti di lavoro limitati nel tempo. C’è bisogno di formazione sui rischi. C’è bisogno di fare di tutto perchè non si verifichino più situazioni del genere" conclude, amaramente, la nota.