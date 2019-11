Mercatini di Natale: copertina su Repubblica.it. Tutto pronto, ma manca la sentenza

Ormai manca poco: si scaldano i pentoloni dei brulè e si mette in moto la grande macchina pubblicitaria dei Mercatini di Natale di Trento. L'appuntamento, come ogni anno, ha avuto grande risalto sulla pubblicità e sulla stampa nazionale. E' dei giorni scorsi uno speciale di Repubblica.it che ha dedicato la copertina proprio alle mitiche bancarelle di piazza Fiera.

E' partita anche la promozione per i treni speciali che, come ogni anno, accompagnano i visitatori da Milano a Trento a bordo di carrozze d'epoca, per vivere tutta l'atmosfera d'altri tempi che i Mercatini di Natale di Trento sanno regalare a chi viene a visitarli. Inutile dire che il fermento si percepisce anche dal numero di post sulla pagina facebook ufficiale della manifestazione, dove ogni foto è corredata da centinaia di like e commenti di visitatori entusiasti.

Su tutto ciò pende però la "spada di Damocle" del ricorso al Tar avanzato da Agostino Carollo, sicuro di poter dimostrare di aver chiesto pr primo l'utilizzo di suolo pubblico, poi concesso, come di consuetudine, all'Apt. L'Azienda di promozione turistica però, secondo il dj che l'anno scorso "rubò" il Natale di Rovereto, non avrebbe presentato le richieste necessarie.

Il giorno del verdetto è fissato per giovedì 21 novembre ovvero due giorni prima dell'apertura ufficiale dei Mercatini, prevista in grande stile per sabato 23. Dopo settimane di bufera ora tutto tace, su entrambi i fronti, in attesa del verdetto del Giudice. Quel che è certo è che in piazza Fiera e piazza Battisti le casette sono pronte per aprire i battenti, in città c'è già il trenino elettrico che porta a spasso i turisti, in piazza Duomo c'è l'albero di Natale pronto per essere acceso. Tutto come da tradizione. La suspance, invece, è totalmente inedita.