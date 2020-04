Riaprono Mediaworld, Trony, Obi ed Eurobrico ma solo per certe tipologie di articoli

Mediaworld, Trony, Obi, Eurobrico e tutti gli altri grandi magazzini dell'elettronica e del fai da te hanno riaperto i battenti con la nuova ordinanza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Una parziale riapertura nell'emergenza, non solo perchè limitata ad alcune categorie di esercizi commerciali (librerie e negozi per bambini, pur contemplati dal decreto Conte, in Trentino rimangono chiusi) ma anche perchè limitata alla tipologia di merce.

All'interno di questi n egozi, infatti, ci sono articoli che si possono vendere ed altri per i quali la vendita è ancora bloccata. E' il caso, per esempio, di tutto il settore del legno e delle decorazioni nei grandi magazzini del fai da te, mentre il settore giardinaggio è aperto. Nei negozi di elettronica regna ancora di più l'incertezza: un tablet può servire per il lavoro, per lo studio, ma anche per lo svago. Una cosa è certa: i clienti non mancano. Per svago o per necessità sono stati in tanti a tornare nei grandi magazzini, come testimoniano le code all'ingresso. Complice, forse, la nostalgia per una normalità che appare sempre più lontana.