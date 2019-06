Landini al Festival incontra i lavoratori: "Abbassare le tasse a chi le paga davvero"

"Oggi dobbiamo fare i conti con Cina, Stati Uniti e India - ha detto riguardo alla globalizzazione del lavoro e del commercio - chi ci dice che da soli risolviamo tutto ci prende in giro". Un messaggio, poi, per il Governo in tema di flat tax ed in vista della legge di stabilità, minata dal voto delle europee: "Chiediamo che il Governo ci convochi, una volta che si son messi d'accordo tra di loro, La prossima legge di stabilità deve cambiare radicalmente le scelte fatte fino ad oggi. Se ci ascoltano noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma per combattere l'evasione serve una riforma fiscale vera, che abbassi le tasse a chi le paga davvero, non a chi le evade già oggi".

Un riferimento, infine, al discorso del presidente della Provincia autonoma al Festival. Fugatti ha parlato a favore delle autonomie delle altre Regioni italiane, in base ad un sistema cdi contrattazione diretta con lo Stato. Massima contrarietà di Landini: "Siamo contrari ad un sistema di autonomie differenziali: i diritti, penso alla sanità ed al lavoro ma anche ad altri diritti fondamentali, devono essere garantiti a tutti dappertutto".