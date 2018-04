Festival dell'Economia 2018: Tecnologia e lavoro, ecco il programma

E' stata presentata oggi, martedì 17 aprile, a Roma la tredicesima edizione del Festival dell'Economia di Trento. Come anticipato l'edizione 2018 sarà intitolata "Lavoro e tecnologia" e punterà ad indagare l'impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro, dal punto di vista dell'evoluzione della produzione e della produzione stessa di tecnologia.

"I progressi scientifici e tecnologici hanno reso il mondo migliore, ridotto i costi di prodotti e servizi, rendendoli accessibili a persone cui erano prima negati, aumentato la produttività del lavoro e quindi le retribuzioni, permettendo una forte riduzione delle differenze sociali. È il progresso della scienza al servizio del progresso sociale e nessuno, nemmeno gli Amish della Pennsylvania che ne rifiutano gli aspetti più superficiali, pensa di negarne i benefici. Ma se il progresso tecnologico è probabilmente desiderabile, il percorso per arrivarci è denso di difficoltà, costi umani e sociali" scrive il rettore dell'Università di Trento Paolo Collini nell'introduzione al programma dell'edizione 2018.

Chiarelettere, Codice, Feltrinelli, Il Mulino, Università Bocconi Editore e LaVoce.info, queste le case editrici ospiti anche quest'anno a Trento accanto agli Editori Laterza, tra i fondatori del Festival. Non mancheranno filosofi come Remo Bodei e Maurizio Ferraris, eminenti economisti come Joel Mokyr della Northwestern University, Barry Eichengreen dell’Università della California Alan Kruger della PrincetonUniversity.

Sempre presente al festival il giornalista e divulgatore Federico Rampini, che dopo aver narrato lo sviluppo delle "tigri asiatiche" terrà orra una conferenza sull'America di Trump. Un italiano di successo negli USA, Diego Piacentini, già executive member di Amazon, interverrà sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana.

Tra i politici è stata annunciata la presenza di Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia, Maria Chiara Carrozza, ex Ministro dell'Istruzione, Elsa Fornero, ex Ministro dell'Economia. Ci sarà anchhhe l'alpinista Simone Moro. Il programma completo, in anteprima, si può scaricare cliccando questo link: Programma Festival Economia 2018

