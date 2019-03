Lavoratori stagionali "bloccati", stagione a rischio. L'assessore Spinelli: "Via libera entro fine mese"

Raccolti a rischio senza lavoratori stagionali. L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti, in seguito al ritardo nel Decreto flussi 2019 che regola l'arrivo della manodopera dall'estero, e riguarda in particolar modo alcune regioni idel Nord Italia compreso il Trentino.

"Sono molti i distretti agricoli dove i lavoratori immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso – scrive la Coldiretti – della raccolta delle fragole nel Veronese, della preparazione delle barbatelle in Friuli, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia Romagna, dell’uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l’attività di bergamini sono soprattutto gli indiani".

L'anno scorso il via libera alle domande di ingresso lavorative arrivò il 31 gennaio per 18mila lavratori da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Quest'anno non se n'è ancora parlato.

"La possibilità di assumere partirà a breve - assicura, dopo il caso sollevato sulla stama locale, l'assessore provinciale Achille Spinelli - Il decreto è in corso di approvazione, prima della fine di marzo si prevede quindi che gli agricoltori possano assumere i lavoratori extracomunitari. La Provincia ha chiesto anche per il 2019 l'assegnazione di quota 1.500 lavoratori stagionali più altri 100 stagionali pluriennali".