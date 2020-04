Consegne a domicilio: la Provincia pubblica online l'elenco delle attività commerciali

L'emergenza non ferma il commercio: se l'ordine è restare a casa ecco che le merci arrivano direttamente a domicilio. Non solo i prodotti alimentari. La Provincia autonoma di Trento ha riunito in un'apposita pagina web tutte le attività commerciali in Trentino che in questo periodo si sono attrezzate per fornire il servizio di consegna a domicilio: vino, carne, abbigliamento, dolci, fiori ma anche servizi come riparazioni auto ed elettronica. Vai al sito, clicca qui...

