Bando da un milione di euro per la "amazon" trentina

Bando da un milione di euro per quella che è già stata ribattezzata la "Amazon trentina". L'idea è nata in tempi di lockdown, quando il commercio digitale e la consegna a domicilio sembravano l'unica via d'uscita dalla crisi che improvvisamente investì tutti i settori del commercio ad esclusione di quello alimentare.

Così, anche in Trentino, nacque l'idea di una piattaforma che potesse mettere online, non solo a beneficio dei trentini, tutte le realtà locali ed i relativi prodotti. L'idea è diventata realtà, o meglio questo è ciò che chiede la Provincia con un bando destinato ad aziende di sviluppo tecnologico. In cambio mette sul piatto un milione di euro. Imprese e consorzi avranno tempo fino al 30 settembre per partecipare al bando, presentato da Trentino Sviluppo e Hub Innovazione Trentino. La spesa complessiva deve superare 1,5 milioni di euro.

"Il Coronavirus - ha detto l'assessore provinciale allo Sviluppo Economico Achille Spinelli - ha introdotto una profonda mutazione nelle nostre abitudini anche sul fronte degli acquisti, che sono cresciuti, per ciò che riguarda l'on line, in modo esponenziale. Un processo evolutivo che sicuramente ha impattato sul commercio tradizionale e continuerà a farlo. Questa è una vera e propria crescita culturale e delle possibilità di business, che consentirà ai nostri commercianti di integrare le loro attività e di riposizionarsi sul mercato".