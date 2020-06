Zero ricoveri per coronavirus in Trentino: dimessi gli ultimi pazienti

Zero ricoveri per coronavirus in Trentino. E' questa la buona notizia contenuta nell'aggiornamento quotidanon fornito dall'Azienda sanitaria provinciale. Gli ultimi pazienti affetti da Covid 19 sono stati dimessi. Nessun ricovero dunque nelle strutture ospedaliere trentine e, allo stesso tempo, nessun decesso nelle ultime 24 ore, come conferma il rapporto di domeica 21 giugno.

Torna a salire invece il numero dei contagiati. Due persone, una delle quali proveniente da una Rsa, hanno manifestato i sintomi da Coronavirus. Altri tre positivi asintomatici sono stati individuati con gli screening, per un totale di cinque casi. Rimane molto intensa l'attività di monitoraggio: 1.725 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 680 analizzati da Apss, 762 da Cibio e 283 dalla Fem.