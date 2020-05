Decessi zero in Trentino: nessuna vittima del Covid nelle ultime 24 ore

Decessi zero in Trentino: nelle 24 ore antecedenti alla comunicazione fornita dall'Azienda sanitaria provinciale domenica 17 maggio non si è registrato nessun decesso per coronavirus. La notizia, molto attesa, arriva alla vigilia della fine del lockdown in regione, a partire da lunedì 18 maggio.

"Una notizia positiva che porta una luce di speranza per il futuro senza dimenticare che non bisogna ancora abbassare la guardia" si legge in una nota della Provincia, a commento dei dati aggiornati. I nuovi contagi sono 20, quindi in ulteriore diminuzione. In aumento, però, i casi con sintomi negli ultimi 5 giorni: 12. Tra i contagiati ci sono anche due minorenni, e 9 ospiti di Rsa.

Continua il trend in calo nei ricoveri: 42 sono oggi le persone ricoverate nei reparti a media e alta intensità degli ospedali trentini. Stabile è il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: 5 sono a Rovereto e 3 al Santa Chiara di Trento. Sono 562 le persone curate a domicilio.

Dall’inizio dell’epidemia sono 5.304 i contagiati dal Coronavirus con 456 vittime e 3.628 persone guarite o clinicamente guarite. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1.539 tamponi di cui 707 analizzati da Apss e 832 da Cibio.