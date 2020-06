Coronavirus: ancora "doppio zero" in Trentino

Un altro "doppio zero" sul fronte coronavirus per il Trentino. Per la seconda volta dall'inizio della pandemia in provincia di Trento non si registrano decessi nè contagi. A dirlo sono i dati dell'Azienda sanitaria aggiornati a mercoledì 10 giugno.

"È un trend incoraggiante - dice l'assessore - che ci consente di organizzare ancora meglio la strategia del contenimento del virus. Ora non dobbiamo sprecare un risultato guadagnato con tanto sacrificio. Il virus è ancora un nemico poco conosciuto e molto insidioso. I comportamenti responsabili e corretti devono essere sempre mantenuti per il bene nostro e di chi ci sta vicino e per guadagnare, giorno dopo giorno, un passo verso la normalità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attenzione rimane alta, come le attività di screening testimoniano. È sempre importante infatti il numero di tamponi effettuati: ieri ne sono stati analizzati 1215 di cui 483 dall'Apss, 421 dal Cibio e 311 dalla Fem. Sul fronte dei controlli sul rispetto delle norme della fase 2, il Commissariato del Governo informa che sono state sanzionate 2 persone delle 1227 verifiche effettuate. 284 controlli anche presso esercizi commerciali dove tutto è risultato in regola.