Bloccato dal buio e dal ghiaccio sulla Vigolana, recuperato dal Soccorso Alpino

Intervento in notturna sulla Vigolana per gli uomini del Soccorso Alpino Trentino, in aiuto di un escursionista trevigiano rimasto bloccato dal ghiaccio presente sul sentiero.

L'uomo ha lanciato l'allarme verso le 19.15 di sabato 1 dicembre. Da quaalche ora era rimmasto bloccato dal buio su un sentiero che, forse anche a causa degli smottamenti dovuti al maltemppo di fine ottobre era particolarmente difficile da percorrere. A rendere il passo ancora più insicuro è stato il ghiaccio.

Condizioni che hanno reso più difficil del solito anche l'intervento dei soccorritori: il coordinatore dell’Area Operativa Trentino Centrale ha inviato sul posto il personale di terra che ha raggiunto l’uomo a piedi per poi assisterlo e accompagnarlo verso valle in sicurezza. Le operazioni si sono concluse verso le 22.45.