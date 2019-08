Si toglie l'imbrago e cade, grave una ragazza di 23 anni

E' una ragazza di 23 anni la vittima dell'inidente sulla Via del 92° Congesso, itinerario con tratti attrezzati su rocce esposte, a Cima Baone nei monti sopra Arco. La ragazza aveva appena finito uno dei tratti attrezzati e si era quindi tolta l'imbragatura. Ha messo il piede in fallo ed è scivolata dalle rocce per circa 5 metri, sbattendo violentemente a terra.

Il gruppo è stato raggiunto dall'elicottero, che ha verricellato sul posto l'equipe medica. La ragazza, ricevute le prime cure, è stata issata a bordo e trasportata all'ospedale S. Chiara di Trento.