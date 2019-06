Maxi-incidente in Valsugana: sei auto coinvolte, dodici feriti

Giornata segnata da un grave incidente in Trentino: sulla statale della Valsugana uno scontro frontale tra due mezzi ha provocato tamponamenti a catena. Sei le auto coinvolte, dodici i feriti, tra i quali un bambino di soli due anni.

L'allarme è scattato poco dopo le 15: il 118 è intervenuto con cinque ambulanze e due automediche. Impiegati anche due elicotteri del Nucleo Provinciale per trasportare i sei feriti più gravi verso gli ospedali di Trento e Rovereto: un 37enne ed un 53enne, in particolare, avrebbero riportato lesioni che fanno temere per la possibile compromissione delel funzioni vitali.

Altre sei persone, con lesioni e ferite più lievi, sono state trasportate all'ospedale di Borgo Valsugana. L'incidente è avvenuto allo svincolo di Brenta, tra il lago di Caldonazzo ed il lago di Levico, purtroppo noto per episodi simili. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri.