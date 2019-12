Valanga in Val d'Ultimo: trentino estratto vivo grazie allo sci rimasto fuori dalla neve

È stato improvvisamente travolto da una valanga mentre stava sciando. È accaduto sabato 14 dicembre in Val d'Ultimo, Alto Adige. Protagonista un 53enne trentino che è stato estratto vivo e trasportato in elicottero all'ospedale di Merano. L'uomo è in buone condizioni di salute.

L'incidente è avvenuto nei pressi della cima Orecchia di Lepre, una vetta di 3.257 metri del gruppo Cevedale-Ortles. Lo scialpinista, che faceva parte di un gruppo di tre, è finito sotto la valanga di una lunghezza di oltre 500 metri.

Sul posto sono accorsi due elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2 con il personale del soccorso alpino, della Guardia di finanza e del Bergrettungsdienst. Mentre erano in volo i soccorritori hanno visto spuntare uno sci dalla neve. Non appena sono atterrati hanno quindi liberato il trentino, che fortunatamente si trovava sotto a non molti centimetri di neve. L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri.