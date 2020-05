Valanga in Marmolada, due escursionisti danno l'allarme: nessun coinvolto

Nessuna persona coinvolta nella valanga che si è staccata verso il mezzogiorno di sabato 9 maggio sulla Marmolada, sotto Punta Penia. Questa la rassicurante notizia che arriva dal Soccorso Apino Trentino al termine delle operazioni di ricognizione e bonifica per assicurarsi che sotto la massa nevosa non vi fosse nessuno.

L'allarme è stato dato da due escursionisti che, anche in virtù della nuova ordinanza che ha permesso di utilizzare l'auto per andare a fare sport, erano in zona ed hanno assistito al distacco della valanga, con un fronte di 300 metri ed una lunghezza di circa 10 metri.