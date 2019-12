Trentenne padovana ingannata con annuncio online: 20enne di Trento denunciato per truffa

Un 23enne di Trento è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Cittadella (Pd) dopo lunghe indagini che hanno permesso di individuarlo come il responsabile del raggiro subito da una 31enne del Padovano.

La truffa

Il lavoro d'indagine, che ha portato i militari fino al ragazzo, è cominciato oltre due anni fa, quando la 31enne aveva sporto denuncia contro ignoti dopo essere stata truffata. Nell'aprile 2017 la donna, navigando sul sito di compravendite 'Subito.it', era incappata nell'annuncio di vendita di una fotocamera digitale. Dopo aver contattato il sedicente venditore, si era accordata con lui inviandogli 130 euro. L'attesa della spedizione si era però protratta troppo a lungo e tentare di contattare il venditore era stato inutile.

I provvedimenti

Capendo di essere stata raggirata la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri, che con i pochi indizi a loro disposizione sono infine risaliti al trentino. Le indagini hanno però dimostrato che il ragazzo, poco più che ventenne all'epoca dei fatti, non aveva agito da solo. La denuncia per truffa, che al giovane è stata recapitata martedì, permetterà ora di eseguire ulteriori accertamenti per identificare anche le altre persone coinvolte.