Venditori ambulanti truffano un'anziana con la sindrome di Alzheimer

"Venditori ambulanti" di origini campane ma residenti in Veneto: le virgolette sono d'obbligo per raccontare quanto accaduto a Grigno, dove i due soggetti sopra indicati hanno raggirato un'anziana signora affetta dalla sindrome di Alzheimer.

I due si sono introdotti in casa della signora con il pretesto di vendere mercanzia varia: lenzuola, federe e biancheria varia. Concordato il prezzo la donna ha tirato fuori il portafogli ma i due, con eloquenti giri di parole, hanno "ritoccato", ovviamente al rialzo, la cifra pattuita raddoppiandola.

I familiari della donna, dopo aver capito la truffa, hanno chiamato i Carabinieri che sono riusciti in pochi giorni, ad identificare i due, pregiudicati per fatti simili, ed a denunciarli per truffa aggravata.