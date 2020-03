Scomparso da 4 giorni, poi la notizia più bella: "Mio figlio è tornato, grazie a tutti"

E' stato ritrovato, e sta bene, il 25enne di Asiago del quale era stata denunciata la scomparsa 4 giorni fa. La compagna e la madre, dopo aver contattato le forze dell'ordine, avevano fatto ampiamente circolare sui social network una breve descrizione dei fatti insieme all'identikit del ragazzo nella speranza che qualcuo potesse aiutare le ricerche. La sua scomparsa è stata anche al centro di una puntata del programma di servizio pubblico 'Chi l'ha visto?' nella serata di mercoledì 11 marzo.

Il giovane si era allontanato in auto dalla sua casa a Roana, sull'Altopiano di Asiago, dove vive con la compagna e la figlia, per andare verso il Trentino. Poi non ha più dato notizie. La notizia che tutti volevano leggere, invece, è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo: "Ritrovato il giovane chef asiaghese, il post della madre: "Mezz'ora fa mio figlio è stato trovato, ringrazio veramente le persone che mi hanno aiutato e sostenuto in questi 4 giorni. Grazie di cuore a tutti" ha scritto su Facebook la madre del ragazzo, ritrovato ad Asti.