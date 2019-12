Sfonda sbarra d'accesso al centro commerciale a Padova: 'trentino' denunciato

Che abbia commesso un errore e sia fuggito sperando di non pagarne le conseguenze, o che per qualche ignoto motivo abbia agito di proposito, ha oggi un nome e un volto il responsabile dell'abbattimento di una delle sbarre del parcheggio del centro commerciale Le Centurie, nel Padovano.

Il danno

I militari di Camposampiero, Padova, lo cercavano dalla mattina del 30 novembre, quando erano intervenuti dopo che un veicolo, alle 6, aveva sfondato una delle sbarre meccaniche che regolano l'ingresso nell'area di sosta esterna. A quell'ora il centro era chiuso e di conseguenza l'asta abbassata. Bianca e arancione con segnali luminosi, nonostante il buio doveva essere ben visibile. Eppure le immagini della videosorveglianza avevano immortalato una Opel con un uomo al volante piombare sulla transenna ammaccandola pesantemente. Subito dopo l'utilitaria aveva ingranato la retromarcia sparendo.

Le indagini

Quelle immagini fissate dagli occhi elettronici si sono però rivelate fondamentali per risalire al guidatore. Una volta estrapolati i frame che ne inquadravano il viso, grazie a una serie di confronti incrociati e al fotoriconoscimento i carabinieri sono arrivati fino al Trentino. Vive infatti a Ledro il 30enne cileno responsabile dell'incidente, che lunedì ha ricevuto la notifica della denuncia per danneggiamento. Con tutta probabilità sarà tenuto a risarcire il centro commerciale, mentre gli inquirenti stanno lavorando per tentare di chiarire il motivo di quell'atto.