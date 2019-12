Spaventoso incendio a Nago Torbole nella notte: distrutto il ristorante Tex Mex, evacuata una famiglia con un bambino

Paura a Nago Torbole nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre per un incendio che ha distrutto il ristorante Tex Mex. Nessuno per fortuna è rimasto ferito a causa delle fiamme. Ad essere evacuata quattro persone, tra una famiglia con un bambino.

Il rogo è scoppiato, per cause ancora da appurare, intorno alle 3 di notte. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri di Riva del Garda e un'ambulanza di Trentino Emergenza. I militari, sopraggiunti sul posto con due pattuglie, hanno effettuato i rilievi di legge che serviranno per capire cosa abbia potuto innescare l'incendio.

Al momento dello scoppio, il locale era chiuso; sono stati tratti in salvo una signora e una famiglia che si trovavano all'interno degli appartamento della palazzina annessa al ristorante, dove era entrato del fumo. Al lavoro per diverse ore per spegnere le fiamme c'erano i vigili del fuoco di Riva del Garda, supportati da quelli di Tenno, Rovereto, Arco e Trento.

"L’intervento tempestivo - si legge in una nota dei pompieri di Riva - ha impedito il propagarsi dell’incendio alla parte residenziale, salvando così due unità abitative da poco ristrutturate. Le persone coinvolte per motivi precauzionali hanno trovato ospitalità temporanea da parenti e amici"