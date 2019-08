Terremoto in Trentino, registrata scossa di magnitudo 3.4 a Vallarsa

Terremoto in Trentino. Nella mattinata di giovedì 8 agosto — alle 7.36 — l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha registrato una scossa di terremoto nei pressi di Vallarsa, circa 33 chilometri a Sud di Trento. Molte le persone risvegliate dal tremore nella Val d'Adige.

L'epicentro del sisma, di magnitudo 3,4, è stato localizzato a circa quattro chilometri dal comune a una profondità di circa 12 chilometri. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, ma soltanto per la reazione di panico: per il momento non si registrano danni evidenti a cose o persone.

Le scosse sono state chiaramente avvertite anche sul Lago di Garda, come dimostrano le decine di messaggi pubblicati sulle pagine Facebook dei gruppi locali. Per alcuni secondi, inoltre, il terremoto è stato sentito anche nel Vicentino. Ad accorgersi delle scosse sono state soprattutto le persone che vivono ai piani alti, che per un attimo hanno visto tremare i mobili.