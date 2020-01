Cade con lo snowboard sotto gli occhi del figlio: è in rianimazione al S. Chiara

E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento il 53enne danese caduto con lo snowboard sulle piste del Tonale nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio. L'uomo si trovava in vacanza in Trentino insieme al figlio di 11 anni, all'interno di un gruppo organizzato di turisti danesi. Padre e figlio stavano percorrendo con la tavola il percorso dello snowpark quando l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente sulla neve.

Immediato l'intervento dei soccorritori di servizio sulle piste. Lo snowboarder era privo di conoscenza. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno subito allertato l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale S. Chara, sotto osservazione dei medici. Il figlio minorenne è stato affidato al tour operator danese con il quale la comitiva è arrivata in Italia.