Aveva una serra per coltivare 'l'erba' in casa: arrestato 48enne

In casa aveva una vera e propria serra dove coltivava marijuana. Per questo i carabinieri l'hanno arrestato. L'episodio nella mattinata di mercoledì a Mezzolombardo. A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cannabis un 48enne.

Dopo una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Trento hanno trovato, oltre alla serra allestita ad hoc, gli attrezzi necessari alla coltura, nonché il denaro provenente dell'attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Il 48enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

Sempre per spaccio di marijuana, all'inizio di luglio i vigili avevano fermato tre spacciatori sulla Trento-Bondone, trovandoli in possesso di 2,4 chili di 'erba'.