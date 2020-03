Scuole chiuse: ora la decisione è ufficiale

Scuole chiuse fino al 15 marzo per l'emergenza coronavirus, in tutta Italia. La decisione ora è ufficiale, dopo la "fuga di notizie" del pomeriggio di mercoledì 4 marzo. "Abbiamo atteso tutto il giorno questa decisione, che poi è arrivata 5 minuti fa, ma lo sappiamo dalle agenzie" ha detto il governatore trentino Maurizio Fugatti nella conferenza stampa delle 18.30. Quel che è sicuro è che dal 5 al 15 marzo nessuno, in Italia, andrà a scula, all'asilo o in università.

Come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzione del governo firmare questa sera il Decreto che introduce nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus. "La decisione di chiudere scuole e università condivisa con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, è stata presa poiché il sistema sanitario nazionale, per quanto efficiente, rischia il sovraccarico" ha detto.

Il premier ha stigmatizzato l'anticipazione della notizia già pubblicizzata intorno alle 14:00. Conte ha bollato il tutto come una "improvvida fuga di notizie mentre ancora si attendeva il parere del comitato scientifico".

In Trentino la notizia è stata riportata dall'assessore all'Istruzione: "Abbiamo recepito dal ministro che ci sarà la sospensione dell'attività, non la chiusura, con quello che ne consegue, perciò la messa a disposizione del personale Atac e personale docente. Non appena riceveremo il decreto da Roma ne daremo comunicazione puntuale". La chiusura vale anche per l'università, ad eccezione delle sessioni di laurea già programmate, che si terranno però a porte chiuse.