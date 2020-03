Scuole, asili, università chiusi. Fugatti: "Ci adeguiamo con rammarico"

Scuole, asili e università chiusi anche in Trentino. La decisione del Governo è ufficiale, e riguarda anche le province autonome, perchè è stata presa tenendo in considerazione la salute pubblica. Lo ha spiegato il Governatore Maurizio Fugatti, riferendo di aver appreso la notizia dalle agenzie e di non avere, alle 18.30, ancora copia del decreto.

"La decisione della Giunta provinciale è quella di procedre alla chiusura, ma con rammarico: voi sapete che grazie al lavoro svolto dalla nostra Azienda sanitaria eravamo convinti che si potesse provare ad andare avanti, pur nella difficoltà oggettiva della situazione. La valutazione fatta dal Governo ha avuto un approccio fortemente centralista, la prerogativa della Provincia di Trento di poter gestire la competenza qui come Protezione Civile non c'è perchè l'approccio del Governo è di essere di fronte ad un'emergenza per quanto riguarda la salute pubblica, quindi la competenza è dello Stato" ha detto Fugatti.

Il presidente della Provincia non ha risparmiato critiche alle modalità con cui la decisione è stata presa e comunicata, pur nella difficoltà del momento. "Nostro malgrado ci adeguiamo alle scelte fatte dal Governo nazionale, anche perchè le nostre autorità scientifiche ad oggi credono che qui la situazione sia sotto controllo. La nostra attenzione ora si sposta nel far capire al Governo che la prima cosa per ripartire è una riapertura il prima possibile delle scuole. Annunciamo ai genitori trentini, che si meritavano sicuramente una comunicazione prima delle 18.30, che da domani le scuole saranno chiuse".