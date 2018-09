Stazioni ferroviarie degradate, scioperano gli addetti alle pulizie

Sciopero degli addetti alle pulizie ed ai servizi accessori di Trenitalia oggi, lunedì 24 settembre, in Trentino. Al centro della mobilitazione, indetta dalla Cgil, le procedure di gara con continui cambi di appalto e ribassi eccessivi che incidono sulla qualità del lavoro e, indirettamente, del servizio.

I sindacati denunciano ritardi nel pagamento degli stipendi ed il mancato rispetto della clausola sociale che garantisce il riassorbimento dei lavoratori in caso di cambio appalto. "E' doveroso che anche la politica locale intevenga su Rete Ferroviaria Italiana e sulle Istituzioni locali affinché i lavoratori addetti alla pulizia della stazioni possano operare in sicurezza e con tutti gli strumenti necessari" si lgge nella nota.

Una questione che si riverbera anche sulla situazione più generale delle stazioni ferroviarie, "oprattutto quelle di piccole dimensioni, sono il rifugio di chi è costretto a vivere ai margini della società e sono lasciate in uno stato di completo degrado, senz' acqua e servizi igienici. In questo contesto i lavoratori degli appalti ferroviari sono costretti ad operare e a garantire la vivibilità delle stazioni in condizioni di lavoro ad oggi, impossibili".