Alpinista precipita per 15 metri mentre sta arrampicando: l'intervento dei soccorritori

Paura a San Giovanni di Fassa, nei pressi del Rifugio Vallaccia, nella mattinata di venerdì, verso le 11, per un alpinista rimasto ferito mentre arrampicava. Sul posto sono tempestivamente accorsi i mezzi di Trentino Emergenza, incluso un elisoccorso. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cavalese.

A rimanere ferito un giovane di 32 anni, che stava arrampicando ed è precipitato per una quindicina di metri. Per fortuna, nonostante il pronostico iniziale, il ragazzo ha riportato solo traumi e contusioni non particolarmente gravi: il 118 partito in codice rosso l'ha poi portato in ospedale in giallo. Sul posto anche il soccorso alpino.