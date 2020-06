Un nuovo ricovero per coronavirus

Una persona è stata ricoverata per coronavirus in Trentino: la notizia è stata diffusa dalla Giunta provinciale in conferenza stampa. "I sanitari stanno seguendo costantemente le sue condizioni, confidando che non si renda necessario ricorrere alle terapie intensive", si legge in una nota. Il paziente è ricoverato in un reparto ad "alta intensità".

Dopo le dimissioni, quattro giorni fa, dell'ultimo paziente e la dichiarazione di "covid free" per tutti gli ospedali trentini nel pomeriggio di giovedì 25 giugno la Provincia ha comunicato che un nuovo caso ha richiesto il ricovero in ospedale. Il paziente, è bene specificarlo, non si trova in terapia intensiva ma nel reparto di Malattie infettive, considerato ad "alta intensità". In pratica uno step precedente alla rianimazione. E' uno dei tre contagiati scoperti nelle ultime 24 ore, tra cui un minorenne. I tamponi effettuati sono stati 1442.