A 17 anni spacciava nelle scuole di Trento: arrestato in Veneto

Diciassette anni, di nazionalità tunisina, già messo in custodia cautelare in una struttura per minori, per spaccio. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato nei giorni scorsi a Marghera. A causa delle numerose segnalazioni di mancato rispetto delle prescrizioni, che avrebbe dovuto osservare, il minore è stato portato in carcere a Treviso.

Il trasferimento

Era stata l'autorità giudiziaria di Trento a decidere per la custodia del giovane in una struttura, dopo che era stato trovato più volte a spacciare stupefacenti a minori, vicino a istituti scolastici della città. Poi il 17enne è arrivato in Veneto. E a Marghera i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale per i minorenni di Trento nei suoi confronti: lo hanno individuato, arrestato e trasferito in carcere, dove finirà di scontare la sua pena.