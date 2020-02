Rovereto, ragazzo aggredito in centro, cade e rimane incosciente: portato in ospedale

Un giovane di 27 anni trasportato in ospedale. È il risultato dell'aggressione che è avvenuta nella serata di lunedì 3 febbraio, verso le 21:30, nel centro di Rovereto. Sul posto sono accorsi Trentino Emergenza, con due ambulanze, e i carabinieri di Rovereto.

In base a quanto ipotizzato dai militari, una discussione tra la vittima e il suo aggressore sarebbe degenerata trasformandosi in un vero e proprio scontro fisico, tra spintoni, colpi e pugni. Si presume l'aggressione sia scattata per futili motivi. Dopo aver colpito il giovane, l'assalitore si è dato la fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il 27enne al momento dell'arrivo dei soccorritori era incosciente, probabilmente svenuto cadendo a terra per l'effetto dell'alcol, che avrebbe assunto in grandi quantità. Per questo non è stato in grado di riferire nulla su quanto accaduto né ai carabinieri né ai soccorritori, anche se sul corpo e sul viso portava i segni del pestaggio. Portato all'ospedale di Rovereto per accertamenti, non gli è stato riscontrato nulla di grave. Nella mattinata di martedì 4 febbraio - riferisce Trentino Emergenza - il giovane si è allontanato volontariamente dal pronto soccorso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Rovereto, guidati dal capitano Pablo Salari.