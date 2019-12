Bellamonte, ragazzina di 13 anni cade con gli sci: portata via in elicottero

Paura a Bellamonte, Predazzo, nel pomeriggio di sabato 7 dicembre per una ragazzina caduta con gli sci. Sul posto sono accorsi elisoccorso e ambulanza di Trentino Emergenza e il servizio soccorso piste della polizia di Moena.

Nel cadere la giovanissima sciatrice, 13 anni, ha battuto la testa ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente. Lo riferiscono dalla Ski Area Alpe Lusia.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. La ragazzina è uscita praticamente illesa dalla caduta ma è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero perché era sotto shock: ha preso un forte spavento per via dell'incidente. Questa la ricostruzione dell'episodio fatta dalla questura.