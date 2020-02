Schiacciato dal quad dopo l'incidente: grave incidente in Lomaso

Stava facendo un giro con il quad in una stradina sterrata del Lomaso, quando ha perso il controllo del mezzo, forse per una manovra ardita, schiantandosi rovinosamente in un campo. Protagonista un ragazzo di 31 anni, del posto.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 9 febbraio. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo per schiacciarlo, procurandogli diverse fratture agli arti inferiori. Fortunatamente il ragazzo indossava il casco, che ha evitato traumi ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco locali, la Polizia Locale dele Giudicarie ed il 118. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso ma tutti i velivoli del Nucleo provinciale trentino erano impegnati in altri interventi. E' quindi intervenuto l'elicottero del servizio sanitario di Verona, arrivato in Lomaso dopo un intervento a Chioggia.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Trento, dove si trova tutt'ora ricoverato, non in pericolo di vita ma con importanti fratture alle gambe.