Perdono il sentiero tra gli alberi abbattutti da Vaia: recuperati dopo ore

Si è concluso verso le 1.30 di questa notte l’intervento che ha visto impegnata la Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nel prestare soccorso a due escursionisti che avevano smarrito il sentiero nella zona Buse dell’Oro, nel Gruppo del Lagorai, sopra l’ex Malga Colbricon.

I due escursionisti, un uomo e una donna di origine veneta, residenti in Trentino, hanno perso l’orientamento a causa della fitta nebbia e hanno deciso di chiedere aiuto al 112 verso le 16.50 di ieri quando, ormai persa la traccia del sentiero, si sono ritrovati in una zona particolarmente impervia, in mezzo agli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia.

Sul posto sono intervenuti sei soccorritori della Stazione San Martino di Castrozza, divisi in due squadre. I due escursionisti, illesi, sono stati raggiunti a una quota di 1980 metri a tarda notte, vista la difficoltà a localizzare con precisione la posizione dei due e la presenza sul terreno di numerosi schianti. Sono stati quindi accompagnati a valle in sicurezza, fino all'auto, che era parcheggiata al lago di Paneveggio. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.