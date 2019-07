Trento, un altro parto 'per strada': bimba nasce in piazza Venezia

Un parto in piazza Venezia a Trento. È quanto accaduto nella prima mattinata di lunedì 29 luglio, verso le 6:30, quando una donna ha dato alla luce una bambina prima di riuscire ad arrivare in ospedale. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

La partoriente, una donna di Lavis, dopo aver avvertito le prime contrazioni, stava andando all'Ospedale Santa Chiara di Trento in auto, ma la corsa in ospedale si è dovuta fermare: la bimba stava già nascendo. A supportare la neo mamma i sanitari di Trentino Emergenza, che l'hanno poi trasportata insieme alla figlia in ospedale.

Un caso analogo si era verificato nella mattinata di sabato quando un'altra donna aveva partorito sulla statale 47 a Levico, sempre con l'aiuto del personale del 118. Entrambi i bimbi e le loro mamme stanno bene.