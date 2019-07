Quercia gigante crolla a terra nel parco: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata al Parco Sigurtà, il giardino dedicato a relax e divertimento a Valeggio sul Mincio. La quiete ed il silenzio del parco sono stati rotti all'improvviso da un suono spaventoso: un albero è crollato a terra, una quercia secolare, gigantesca.

E' avvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 luglio e tra i visitatori c'era anche un trentino, Eddy Santangelo, di Meano, noto a Trento come dj. E' stato tra i primi a diffondere video e foto del crollo, visto che si trovava a pochi metri dal luogo dell'impatto. Le immagini sono impressionanti.

L'albero si è schiantato sopra la strada che i visitatori possono percorrere in bici o in auto elettrica, oltre che a piedi ovviamente. Che in quel momento non passasse nessuno ha quasi dell'incredibile. Eddy si è fermato a pochi metri dall'albero caduto per girare un video, alla ricerca di persone ferite. Fortunatamente nessuno, lo ripetiamo, è rimasto coinvolto.