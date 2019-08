M49 è in Alto Adige: trovate le orme vicino ad una malga

La conferma arriverà dalla forestale della Provincia di Bolzano, ma sembrano esserci pochi dubbi sulle impronte ritrovate a Malga Ora, in territorio altoatesino sulla sinistra Adige. Le orme sarebbero quelle di M49, il "famigerato" orso catturato in provincia di Trento e poi fuggito poche ore dopo essere stato rinchiuso nel recinto del Centro Faunistico del Casteller, nei boschi sopra Trento.

Dopo la fuga l'orso, al quale nel frattempo era stato rimosso il radiocollare, è stato avvistato nei pressi di Mattarello, frazione a sud della città, ed in seguito in alcune località più a nord nella zona di Faedo, al confine con l'Alto Adige.

Ora le nuove impronte attesterebbero la sua presenza nelle foreste tra la Val di Fiemme e Nova Ponente. I dubbi sono davvero pochi poichè si tratta dell'unico esemplare presente nella parte orientale del Trentino e dell'Alto Adige, divisa dalla parte occidentale, dove si trovano tutti gli orsi presenti in regione, dalla barriera naturale dell'Adige e da quella artificiale della A22.

Com'è noto la Provincia autonoma di Trento aveva emesso un'ordinanza di cattura per l'orso ed un nuovo dispositivo, dopo la fuga, che prevedeva come extrema ratio l'abbattimento. Resta ora da vedere come si muoverà la vicina Provincia autonoma di Bolzano, vista anche la contrarietà del Ministero alle varie ordinanze trentine.