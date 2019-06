Orso M49, Fugatti: "Va catturato"

Tre lettere inviate dalla Provincia autonoma di Trento al Ministero dell'Ambiente per catturare M49, l'orso delle Giudicarie rresponsabile della metà dei danni da plantigrado totali in provincia. "Riteniamo che oggi il numero di orsi presenti sul territorio, 80/90, sia superiore a quello che il Trentino può sopportare, 50/60. Su M49 riteniamo ci siano tutte le condizioni tecniche per ricevere dal ministro il via libera ad agire. Ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto risposta" ha ribadito il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti.

"Non aspettiamo che ci sia un attacco diretto all'uomo. Le condizioni per l'autorizzazione ci sono, se non sarà così ci prenderemo le nostre responsabilità, M49 va catturato" conclude Fugatti. Nel frattempo anche nella zona della Valle dei Laghi un giovane orso si è mostrato decisamente confidente con l'uomo, aggirandosi attorno al paese di Fraveggio. Qualsiasi azione intrapresa con M49 potrebbe creare un precedente per la cattura anche di altri esemplari "problematici".