'Ndrangheta anche in Trentino: maxioperazione all'alba, 20 arresti

Maxi-operazione antimafia in corso dalle prime luci dell'alba: 20 arresti, tra cui i membri di una vera e propria "cellula" della 'ndrangheta in Trentino Alto Adige. L'operazione vede impegnati circa 200 agenti della Polizia di Stato, con perquisizioni ed arresti anche nelle province di Reggio Calabria, Padova e Treviso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trento.

Secondo quanto anticipato, tra gli arrestati figurerebbero persone di spicco dei "mandamenti" ionico e tirrenico della 'ndrangheta. Per quanto riguarda il gruppo operante in Trentino Alto Adige sembra che fosse radicato sul territorio da anni. I dettagli dell'operazione saranno presentati presso la Procura in mattinata. Non mancheremo di aggiornarvi.