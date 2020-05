Riaprono i negozi ma attenzione alle norme: per provarsi i vestiti bisogna igienizzare le mani

Riaprono i negozi in Trentino: dopo due mesi di lockdown i commercianti al dettaglio torneranno ad alzare le serrande venerdì 15 maggio, con tre giorni di anticipo rispetto a quanto previsto a livello nazionale. La Provincia autonoma di Trento ha infatti deciso la riapertura sulla base di una legge provinciale. Anche i protocolli per la gestione del rischio, ovvero le regole che i commercianti dovranno rispettare per riaprire, sono provinciali, in attesa di un "allineamento" alle linee guida nazionali diffuse dall'Inail.

Negozi: ecco le regole, ed i consigli utili

Per quanto riguarda il distanziamento sociale il protocollo prevede norme in parte già note ed utilizzate negli esercizi commerciali che negli ultimi non sono stati sottoposti a chiusura, come i supermercati. Il testo completo è disponibile qui: Protocollo negozi

E' obbligatorio l'uso della mascherina, l'uso dei guanti è obbligatorio solo per negozi di generi alimentari

Obbligatoria da parte degli esercenti l’igienizzazione di carrelli, cesti e trolley.

Deve essere mantenuta una distanza fra le persone di almeno 1 metro. E’ opportuno che ogni negoziante valuti, in base alla grandezza dell’esercizio, il numero massimo di persone da ammettere contemporaneamente, superati il quale gli accessi verranno contingentati, e preveda all’interno dell’esercizio percorsi, aree di stazionamento e quant’altro aiuti il distanziamento sociale.

Anche il personale attivo nei punti vendita dovrà essere dotato dall’azienda di dispositivi per ridurre il rischio del contagio.

La prova di capi di abbigliamento sarà possibile previa igienizzazione delle mani; gli esercizi dovranno disporre di dispenser con apposita soluzione igienizzante. Si sconsiglia la prova di maglie e altri capi che debbano passare dalla testa (eventualmente va tenuta la mascherina).

Sarà incentivato l’uso di mezzi per il pagamento elettronico in luogo del contante.

Centri commerciali: ecco le norme

Più complesse le norme del protocollo che riguardano i centri conmmerciali e che si riferiscono, non tanto ai singoli negozi, quanto all'interno edificio, agli spazi comuni come rampe d'accesso e parcheggi. Il testo completo è dispnibile qui: Protocollo centri commerciali