Fugatti: "Riaprire negozi il prima possibile, ristoranti dal 18 maggio"

Riaprire tutto ma "senza scontri con il Governo". Questa la difficile posizione del Trentino dopo la legge che dà la possibilità alla Giunta di decidere in autonomia, rispetto al Decreto Conte, le attività economiche. Il governatore Maurizio Fugatti è stato intervistato da Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua.

"Abbiamo votato una legge nel weekend che ci dà la possibilità di anticipare alcune riaperture, ma da parte nostra c'è anche la consapevolezza di non voler andare per forza allo scontro con il Governo". Negozi al dettaglio il prima possibile, e poi bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri dal 18 maggio: queste le ipotesi secondo quanto ha spiegato Fugatti alla radio.

"A parte qualche caso i trentini si sono comportati in modo responsabile, qualche episodio c'è stato: quando tieni chiuse le persone per due mesi e poi dici loro 'questo weekend puoi muoverti' è inevitabile, però niente sovraffollamento". Così il presidente ha commentato alla radio il primo weekend di "riapertura" in Trentino: permessi gli spostamenti in auto anche per andare in montagna, per raggiungere seconde case e coltivare l'orto anche fuori dal proprio comune.