Incidente mortale in campagna: trattore si ribalta e tramortisce un operaio

Tragedia sul lavoro nei meleti della Val di Non: un uomo è morto a Denno in seguito al ribaltamento di un trattore. Erano circa le 17 di lunedì 15 luglio quando l'uomo, di nazionalità rumena, in compagnia di un collega stava lavorando al diradamento in un meleto in località Fornaci. Il mezzo, forse per una manovra azzardata, è scivolato lungo il pendio ribaltandosi e lo ha tramortito.

L'uomo è rimasto schiacciato sotto al rimorchio mentre il collega sarebbe riuscito a salvarsi saltando all'ultimo momento. Gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco si sono precipitati sul posto ed è intervenuta anche l'equipe medica con l'elisoccorso da Trento: niente da fare per l'operaio rimasto schiacciato dal mezzo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sull'episodio i Caabinieri stanno svolgendo delle indagini per fare chiarezza su eventuali responsabilità.