Viaggiavano oltre 40 km/h il limite consentito: 3mila euro di multe col telelaser

Viaggiavano a oltre 40 chilometri orari in più rispetto al limite consentito per legge uscendo dalla galleria 'Rupe' di Mezzolombardo. Per questo cinque automobilisti sono stati multati nel fine-settimana dalla polizia stradale di Malé, al lavoro con il telelaser.

Sono state emesse sanzioni per un totale di quasi 3mila euro: 544 euro per ogni conducente. Agli automobilisti che viaggiavano a velocità sostenuta, inoltre, sono stati decurtati sei punti dalla patente, in attesa di essere anche sospesa da uno a tre mesi.

Altre multe sono state fatte nella stessa zona per violazioni meno gravi, con importi e taglio dei punti rispettivamente di 173 euro e tre punti.