Malore fatale per un cicloturista sulle colline avisane

Ha perso la vita mentre si trovava in trentino per una vacanza di cicloturismo il 58enne tedesco, al quale un malore non ha lasciato scampo. L'uomo si trovava con un gruppo di connazionali sulle colline avisane quando, affrontando la salita di Sorni di Lavis, è caduto di sella accasciandosi al suolo sotto gli occhi degli amici. Immediato l'intervento delle ambulanze. Vista la gravità della situazione è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Trento. Intervento, purtroppo, rivelatosi vano. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.